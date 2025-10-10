Dalla chiusura del manicomio al parco | Perugia ricorda con le foto di Rotondi

Perugiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 10 ottobre 2025 alle ore 18, in occasione della Giornata mondiale della sanità mentale, la Entropia Galleria d'Arte inaugurerà la mostra fotografica LIBERAmente” di Antonello Rotondi, psichiatra e fotografo.Una testimonianza fotografica dell’Ospedale neuropsichiatrico provinciale Santa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiusura - manicomio

Chiusura del parco acquatico, Aquadream si difende: «Analisi negative, atto ingiustificato» - Sospese, con un'ordinanza sindacale urgente, le attività dell'acquapark della Costa Smeralda per carenze igienico sanitarie, a una settimana dalla chiusura la società proprietaria si difende: “In data ... Come scrive unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Chiusura Manicomio Parco Perugia