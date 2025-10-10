Dalla chiusura del manicomio al parco | Perugia ricorda con le foto di Rotondi
Il 10 ottobre 2025 alle ore 18, in occasione della Giornata mondiale della sanità mentale, la Entropia Galleria d'Arte inaugurerà la mostra fotografica LIBERAmente” di Antonello Rotondi, psichiatra e fotografo.Una testimonianza fotografica dell’Ospedale neuropsichiatrico provinciale Santa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: chiusura - manicomio
? Venerdì 10 ottobre · ore 18:00 Oltre il Manicomio – Vernissage mostra fotografica Una raccolta di immagini scattate da Silvio De Fanti nei primi anni ’90, all’interno di una ventina di manicomi italiani ancora aperti a oltre dieci anni dalla legge Basaglia. La s - facebook.com Vai su Facebook
Chiusura del parco acquatico, Aquadream si difende: «Analisi negative, atto ingiustificato» - Sospese, con un'ordinanza sindacale urgente, le attività dell'acquapark della Costa Smeralda per carenze igienico sanitarie, a una settimana dalla chiusura la società proprietaria si difende: “In data ... Come scrive unionesarda.it