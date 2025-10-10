Dal tramonto dei circoli alla nuova Casa del Popolo | il Pd bolognese cambia pelle
Dopo anni difficili e la chiusura di vari circoli storici, a Bologna il Pd prova a ripartire con un segnale concreto: l’apertura di una nuova Casa del Popolo alla Barca, in via Bertocchi. Si tratta della Casa del Popolo Calari, una struttura costruita ex novo al posto della vecchia sede dismessa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Dal tramonto dei circoli alla nuova Casa del Popolo: il Pd bolognese cambia pelle - Una struttura da 900mila euro che ospiterà circoli, associazioni e iniziative di autofinanziamento ... Secondo bolognatoday.it
