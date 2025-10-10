Dal supporto in gravidanza al benessere in menopausa | come scegliere un multivitaminico completo e adatto alle diverse fasi della vita
Il corpo femminile attraversa tappe molto diverse nel corso della vita e ognuna richiede un sostegno mirato in termini di nutrienti. In gravidanza, durante l’età fertile o nel periodo della menopausa, i bisogni cambiano e a volte una dieta equilibrata non è sufficiente a garantire tutte le sostanze necessarie. È in queste fasi che un multivitaminico completo può diventare un alleato importante. Non si tratta di un sostituto dell’alimentazione, ma di un integratore che fornisce vitamine e minerali essenziali per sostenere energia, benessere generale, difese immunitarie e salute delle ossa. Multivitaminico donna completo: integrazione al femminile. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: supporto - gravidanza
Le nausee in gravidanza più intense spingono le madri a desiderare di non avere figli: “Serve più supporto”
Nicole Mazzocato e la piccola Aurora si godono il momento della pappa con il supporto del Combi Cosy ? Il cuscino multifunzione, realizzato in materiali naturali e traspiranti, pensato per accompagnare mamma e bimbo in ogni fase: dal sonno in gravidanza - facebook.com Vai su Facebook
Colpi di calore, alto rischio per le donne in gravidanza e in menopausa - A mettere in guardia, invitando a proteggersi in queste giornate roventi, è Claudio Giorlandino, ginecologo e direttore scientifico ... Riporta ansa.it
Menopausa precoce: dai primi sintomi alle cure, ecco cosa fare - La menopausa precoce è una condizione per cui la funzione riproduttiva femminile viene meno, molto prima dell’età media in cui si manifesta la menopausa propriamente detta, ovvero prima dei 40 anni. Lo riporta donnamoderna.com