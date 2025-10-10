Dal supporto in gravidanza al benessere in menopausa | come scegliere un multivitaminico completo e adatto alle diverse fasi della vita

Il corpo femminile attraversa tappe molto diverse nel corso della vita e ognuna richiede un sostegno mirato in termini di nutrienti. In gravidanza, durante l’età fertile o nel periodo della menopausa, i bisogni cambiano e a volte una dieta equilibrata non è sufficiente a garantire tutte le sostanze necessarie. È in queste fasi che un multivitaminico completo può diventare un alleato importante. Non si tratta di un sostituto dell’alimentazione, ma di un integratore che fornisce vitamine e minerali essenziali per sostenere energia, benessere generale, difese immunitarie e salute delle ossa. Multivitaminico donna completo: integrazione al femminile. 🔗 Leggi su Amica.it

