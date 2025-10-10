Dal ‘sì’ al tradimento | lo sposo scompare al ricevimento e la moglie lo trova a letto con una cugina

Un matrimonio da favola si è trasformato in un ricevimento da incubo quando le neomoglie ha sorpreso il marito a letto con un'altra, per la precisione una parente. Una vicenda incresciosa che pare uscita fuori da un film, ma che è accaduta veramente, per la precisione in Sardegna, ad Alghero. Stando a quanto riferito su La Nuova Sardegna, il fatto si è verificato alcuni giorni fa. La coppia, che si era appena sposata, stava tenendo il suo ricevimento nuziale in un famoso hotel di Alghero, in provincia di Sassari. A un certo punto, però, il marito è misteriosamente scomparso. Non sapendo dove si trovasse il novello sposo, la donna ha provato a contattarlo sul telefono, non ricevendo risposta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

