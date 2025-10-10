Dal ricordo di Marco Coletta alle norme stradali torna la ' Festa della legalità junior'

Ferraratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di iniziative che andranno a coinvolgere complessivamente 500 studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio. Tre giorni che si apriranno nel ricordo di Marco Coletta, a 20 anni dalla sua prematura scomparsa, con una cerimonia al cippo che lo ricorda nel parco a lui. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ricordo - marco

Addio a Bonamico, il ricordo di Meneghin: “Marco era come me, non si arrendeva mai”

Torna la "Stramontesilvano" nel ricordo di Fargione e Di Marco: scattano le modifiche alla viabilità

Il torneo di padel in ricordo di Aurora Francesconi e Marco Riccomagno. La coppia formata da Cinquini e Rivieri si aggiudica "In campo per Voi»

Fiori sul guardrail di Marco Coletta: "Il suo ricordo impresso nei cuori" - Sono trascorsi vent’anni dal tragico giorno in cui Marco Coletta perse la vita, finendo con la propria auto nel canale che costeggia via Raffanello: un tratto che, all’epoca, non era protetto da guard ... Scrive ilrestodelcarlino.it

ricordo marco coletta normeAl parco ’Marco Coletta’. Bagni davanti al cippo: "Calpestata la memoria" - La rabbia di Antonella, mamma del ragazzo annegato a settembre 2005 "Uno scempio posizionarli lì per il concerto. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ricordo Marco Coletta Norme