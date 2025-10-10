Dal postfascismo al neofascismo | il caso di Arezzo due giorni di convegno

Arezzo, 10 ottobre 2025 – Nei giorni 16-17 ottobre si terrà un Convegno di due giorni dedicato al tema "Dal postfascismo al neofascismo: il caso di Arezzo". Si tratta di una tematica storiografica di grande novità metodologica perché cerca di comprendere le trasformazioni avvenute nella destra toscana e aretina nella fase di passaggio dall'ultimo fascismo di Salò allo strutturarsi della Repubblica intorno al sistema dei partiti, nell'ambito di un regime democratico. Il Convegno prenderà l'avvio alle ore 14 presso l'Archivio di Stato di Arezzo, per poi continuare nella mattinata successiva presso la sede aretina dell'Università degli Studi di Siena, e vedrà la partecipazione sia di ricercatori e studiosi locali, sia di accademici e specialisti di livello nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

