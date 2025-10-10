Dal Nuovo Mondo a Piacenza | allo Spazio le Rotative Il respiro armonico

Venerdì 10 ottobre alle ore 21 allo spazio Le Rotative di via Benedettine 66 a Piacenza il concerto "Il respiro armonico - Fisarmoniche dal nuovo mondo" con il repertorio del Mysterium Duo, formato da Antonio Peruch e Penny Sanborn, che spazia dalla musica rinascimentale e barocca alla musica da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

