Clamorosa novità di mercato: la Juventus è piombata su un profilo del Milan che piace parecchio e che potrebbe arrivare a Torino a giugno. Le novità, sul mercato, non mancano mai. Anche quelle più clamorose e inaspettate. Come l’ultimissima arrivata questa mattina sponda Juventus. Il club bianconero ha messo nel mirino un giocatore del Milan che piace parecchio e su cui vorrebbe affondare già nel prossimo mercato estivo. Ecco cosa trapela. Dal Milan alla Juventus: ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato l’indiscrezione. A parlare della Juventus e del giocatore che potrebbe trasferirsi alla Continassa, dal Milan, è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui alla Vecchia Signora piace parecchio il profilo di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Dal Milan alla Juventus, l’affare è clamoroso: pronto il colpaccio estivo