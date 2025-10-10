Dal Milan alla Juventus l’affare è clamoroso | pronto il colpaccio estivo
Clamorosa novità di mercato: la Juventus è piombata su un profilo del Milan che piace parecchio e che potrebbe arrivare a Torino a giugno. Le novità, sul mercato, non mancano mai. Anche quelle più clamorose e inaspettate. Come l’ultimissima arrivata questa mattina sponda Juventus. Il club bianconero ha messo nel mirino un giocatore del Milan che piace parecchio e su cui vorrebbe affondare già nel prossimo mercato estivo. Ecco cosa trapela. Dal Milan alla Juventus: ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato l’indiscrezione. A parlare della Juventus e del giocatore che potrebbe trasferirsi alla Continassa, dal Milan, è stata questa mattina ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui alla Vecchia Signora piace parecchio il profilo di Mike Maignan. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
In questa notizia si parla di: milan - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Intrigo Leoni, la Juventus sfida Inter e Milan: il Parma spara alto
Juventus e Milan ci riprovano, prende forma lo scambio come nel 2018
Boom, che bordata! #Leao #Milan #Juventus https://bmbr.cc/mt540s8 - X Vai su X
I numeri delle prime sei di campionato, a confronto i dati di Atalanta, Napoli, Roma, Milan, Juventus, Inter, Bologna, Como, Lazio e Fiorentina. - facebook.com Vai su Facebook
Milan-Juventus, nuovo contatto per Saelemaekers - L'asse di mercato fra Milan e Juventus sta tornando a riscaldarsi, ma non è Dusan Vlahovic il centro delle trattative, o meglio dei contatti fra le due società. Secondo calciomercato.com
Juve, un ex Milan per l'attacco: sfida al Napoli - Sono tre i club maggiormente interessati all’ex Milan: secondo il Corriere dello Sport, sia Roma, altro suo vecchio club, ... Lo riporta calciomercato.com