Dal Milan alla Juventus | cessione shock! Tifosi in rivolta

Situazione delicata in casa Milan con un calciatore che dovrebbe approdare alla Juventus per una cessione shock. I tifosi sono già in rivolta. Il momento è davvero complesso da gestire e il mondo rossonero sta vivendo una situazione inattesa. Un campione potrebbe andare a giocare nella squadra bianconera. (ANSA) TvPlay.it Alla fine non sono nemmeno pochi i calciatori che sono passati da una sponda all’altra e molti hanno fatto anche meglio di dove sono approdati rispetto da dove erano partiti. Lasciando stare i nomi passati come Aldo Serena e José Altafini arriviamo più ai giorni nostri con diversi calciatori interessanti che hanno fatto bene da una parte e meno dall’altra. 🔗 Leggi su Tvplay.it

