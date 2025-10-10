Dal cuore di ghiaccio dell’Antartide una fuga invisibile che potrebbe scatenare il caos climatico

Una scoperta allarmante sta emergendo dal fondale marino dell’ Antartide: il metano, gas serra estremamente potente, fuoriesce dalle fratture del suolo oceanico a un ritmo che ha sorpreso la comunità scientifica internazionale. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, sono state identificate oltre 40 perdite di metano nelle acque poco profonde del Mare di Ross, una baia nell’Oceano Antartico meridionale. La scoperta è particolarmente preoccupante perché molte di queste perdite sono state trovate in siti che erano stati studiati ripetutamente in passato, il che suggerisce che si tratti di fenomeni recenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

