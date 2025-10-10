Dal cuore di ghiaccio dell’Antartide una fuga invisibile che potrebbe scatenare il caos climatico
Una scoperta allarmante sta emergendo dal fondale marino dell’ Antartide: il metano, gas serra estremamente potente, fuoriesce dalle fratture del suolo oceanico a un ritmo che ha sorpreso la comunità scientifica internazionale. Secondo uno studio pubblicato su Nature Communications, sono state identificate oltre 40 perdite di metano nelle acque poco profonde del Mare di Ross, una baia nell’Oceano Antartico meridionale. La scoperta è particolarmente preoccupante perché molte di queste perdite sono state trovate in siti che erano stati studiati ripetutamente in passato, il che suggerisce che si tratti di fenomeni recenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: cuore - ghiaccio
Il musical “Frozen – Cuore di ghiaccio” torna in scena: personaggi inediti, canzoni in più, new entry e grandi ritorni
Lo spaccio con bebè a bordo, la donna “cuore di ghiaccio” e le 500 cessioni di droga: 9 misure cautelari
Spaccia cocaina con bebè nel passeggino a Carmagnola, famiglia arrestata nell'operazione "cuore di ghiaccio"
Gattile ENPA Bergamo. bbox · Soul Glow. Mirto, il bel gattone dagli occhi di ghiaccio, ha trovato la sua famiglia del cuore! Sii felice, tenero ragattino! - facebook.com Vai su Facebook
La Notte nel cuore, trama del 24 agosto: il figlio di Samet blocca la fuga della moglie - Sevilay sarà sconvolta dopo aver scoperto di essere stata adottata e, dinnanzi a tutta la famiglia, chiederà invano a Hikmet chi siano i suoi veri genitori. Scrive it.blastingnews.com
La Notte nel Cuore torna stasera, 24 agosto 2025: Sevilay e Nuh in fuga ma Cihan li insegue! - Dopo due settimane di pausa, la dizi turca riprende il corso dei suoi eventi e lo fa in prima serata su Canale5, con ... Segnala comingsoon.it