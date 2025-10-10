Dal 16 al 19 ottobre torna StatisticAll Festival della Statistica e della Demografia

Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - Dal 16 al 19 ottobre torna a Treviso StatisticAllFestival della Statistica e della Demografia, giunto alla sua undicesima edizione. Il Festival è promosso da Istituto Nazionale di Statistica, Società Italiana di Statistica e Società Statistica Corrado Gini, con il contributo e la partecipazione di numerose università partner: Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Padova, Università di Brescia, Università di Roma LUMSA e Università Mercatorum. ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori è Main Partner del Festival, mentre LinkedIn è cultural partner. 🔗 Leggi su Iltempo.it

