SCALEA – Dal 14 al 17 ottobre, la sala polifunzionale del Comune di Scalea (Cs) ospita la finale della XXXI Edizione del Premio Mia Martini, organizzata in collaborazione con la Regione Calabria, condotta da Claudia Cesaroni e Marco Guacci. Il Premio, nato a Bagnara Calabra per ricordare la figura e il talento di Mia Martini, è un concorso rivolto ai giovani artisti e un riconoscimento della critica assegnato annualmente a un artista italiano. Quest’anno la finale si terrà a Scalea e nel corso delle serate si esibiranno, oltre agli ospiti, le categorie “Una voce per Mimì”, “Nuove Proposte per l’Europa”, “Emergenti”, “EtnoSong” ed “Evergreen” con in gara i finalisti scelti da pubblico e dalla commissione artistica presieduta da Mario Rosini, direttore artistico Franco Fasano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Dal 14 al 17 ottobre a Scalea la finale del XXXI Premio Mia Martini