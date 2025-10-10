dai giocattoli rotti di laura imai messina al fratellino in arrivo di rosella postorino

C ’è un filo sottile che lega certi libri per ragazzi: è quello che passa tra una crepa e una carezza, tra il dolore e la tenerezza. Lo si può vedere bene ne L’ospedale dei giocattoli di Laura Imai Messina (Salani), dove ogni bambola rotta e ogni orsacchiotto senza un occhio trovano qualcuno disposto a rimetterli al mondo. Messina scrive come si aggiusta: con pazienza, con grazia, con la certezza che anche ciò che si rompe può tornare a brillare. La sua poetica è un inno alla cura come forma d’amore, al gesto minuscolo che rimette insieme il cuore di chi guarda e di chi legge. Il suo è uno dei quattro libri da leggere per ragazzi che proponiamo questa settimana. 🔗 Leggi su Iodonna.it

