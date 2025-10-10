Dai gemelli del kibbutz ai giovani del Nova Festival | chi sono gli ostaggi nelle mani di Hamas che Israele pensa siano vivi
72 ore per liberare gli ostaggi. Il conto alla rovescia per Hamas è scattato alle 12 ora locale del 10 ottobre, come previsto dall’accordo siglato in Egitto e ratificato questa notte dal governo a Gerusalemme, e dopo l’avvenuto ritiro dell’ Idf verso la Linea Gialla. Le persone nelle mani del gruppo terroristico che è ritenuto siano ancora in vita dovrebbero essere più di venti. Come parte dell’accordo, saranno liberate in un’unica volta, mentre gli ostaggi morti saranno consegnati in più fasi. Hamas sarà tenuta a rilasciare tutti gli ostaggi, senza cerimonie pubbliche. Per parte sua, il ministero della Giustizia di Israele ha pubblicato l’elenco completo di 250 prigionieri palestinesi detenuti per ragioni di sicurezza e condannati all’ergastolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
