Da Verbania una maxi operazione anti truffe online | 84 indagati in tutta Italia
Maxi operazione anti truffe online in tutta Italia, partita dalle indagini dei carabinieri di Verbania. La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio di 84 persone coinvolte in una vasta operazione contro una rete criminale accusata di frode informatica e riciclaggio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Frodi informatiche, 84 rinvii a giudizio chiesti dalla Procura per la maxi indagine dei carabinieri di Verbania - Le indagini, avviate dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Verbania e terminata con un’informativa conclusiva di oltre mille pagine, hanno permesso di ricostruire l’attività illecita di un’organ ... Si legge su varesenews.it
