Da Verbania una maxi operazione anti truffe online | 84 indagati in tutta Italia

Novaratoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione anti truffe online in tutta Italia, partita dalle indagini dei carabinieri di Verbania. La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio di 84 persone coinvolte in una vasta operazione contro una rete criminale accusata di frode informatica e riciclaggio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: verbania - anti

Da Verbania una maxi operazione anti truffe online: 84 indagati in tutta Italia

Frodi informatiche, 84 rinvii a giudizio chiesti dalla Procura per la maxi indagine dei carabinieri di Verbania - Le indagini, avviate dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Verbania e terminata con un’informativa conclusiva di oltre mille pagine, hanno permesso di ricostruire l’attività illecita di un’organ ... Riporta varesenews.it

Prato, maxi operazione anti frode. Sequestrati 3,3 milioni di articoli irregolari - Prato, 11 giugno 2025 – Un'importante operazione denominata "Mercato Sommerso" della Guardia di Finanza di Prato ha portato al sequestro di oltre 3,3 milioni di articoli tessili e accessori irregolari ... Si legge su lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Verbania Maxi Operazione Anti