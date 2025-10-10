Da Verbania una maxi operazione anti truffe online | 84 indagati in tutta Italia
Maxi operazione anti truffe online in tutta Italia, partita dalle indagini dei carabinieri di Verbania. La Procura della Repubblica di Napoli ha disposto il rinvio a giudizio di 84 persone coinvolte in una vasta operazione contro una rete criminale accusata di frode informatica e riciclaggio di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: verbania - anti
Da Verbania una maxi operazione anti truffe online: 84 indagati in tutta Italia
Da Verbania una maxi operazione anti truffe online: 84 indagati in tutta Italia https://ift.tt/gOmDts1 https://ift.tt/5cgn9T3 - X Vai su X
Un'operazione che ha coinvolto decine di persone partita dalle indagini dei carabinieri di Verbania ? - facebook.com Vai su Facebook
Frodi informatiche, 84 rinvii a giudizio chiesti dalla Procura per la maxi indagine dei carabinieri di Verbania - Le indagini, avviate dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Verbania e terminata con un’informativa conclusiva di oltre mille pagine, hanno permesso di ricostruire l’attività illecita di un’organ ... Riporta varesenews.it
Prato, maxi operazione anti frode. Sequestrati 3,3 milioni di articoli irregolari - Prato, 11 giugno 2025 – Un'importante operazione denominata "Mercato Sommerso" della Guardia di Finanza di Prato ha portato al sequestro di oltre 3,3 milioni di articoli tessili e accessori irregolari ... Si legge su lanazione.it