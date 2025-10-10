Da Tajani a Ilaria Salis come il video da Gaza con il Tricolore è stato frainteso da tutti

Circola un video in cui un bambino palestinese, portato in braccio da un adulto sui roller per le strade distrutte di Gaza, sventola la bandiera italiana accanto a quella della Palestina. Le immagini vengono scaricate e pubblicate sui profili social del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che le ripropone come un gesto di ringraziamento al governo italiano per le iniziative compiute in favore dei civili palestinesi. L’atto suscita numerose critiche, dove molti sostengono che l’autore del video avesse diffuso la scena su X per contestare proprio il governo di Giorgia Meloni. A unirsi a questa interpretazione è anche Ilaria Salis, che rilancia il video con un messaggio politico. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani: “non credo che Ilaria Salis sia una terrorista”

CasaPound attacca Tajani dopo il voto a favore dell'immunità di Ilaria Salis: "Antifascista, sei suo amico"

Immunità a Ilaria Salis, Tajani cambia idea dopo le accuse della Lega: “Voteremo per la revoca. Siamo garantisti ma ci sono regole”

#Juorno #voto su #IlariaSalis, scontro nel #centrodestra #Tajani replica a #Salvini: “basta #calunnie, nessuno ha tradito” - X Vai su X

Podcast - 8 ottobre 2025 Ilaria Salis mantiene l’immunità, il Parlamento Ue si esprime a favore con un voto di scarto. L’eurodeputata di Avs: “Siamo tutti antifascisti”. Botta e risposta Tajani-Salvini. Caso Ramy, il pm chiede l'incidente probatorio per una n - facebook.com Vai su Facebook

Il video della bandiera italiana sventolata a Gaza, rilanciato sia dal ministro Tajani sia da Ilaria Salis - Un bambino in braccio a un giovane sui pattini sventola il tricolore insieme alla bandiera palestinese, con le macerie sullo sfondo. Segnala ilfoglio.it

Scontro Salvini-Tajani sull'immunità a Ilaria Salis: "Vergogna!", "Non accettiamo calunnie" - Litigano, battibeccano e si scambiano accuse, dopo il voto sull'immunità a Ilaria Salis, i due leader dei partiti di maggioranza Fratelli d'Italia e la Lega: il vicepremier Matteo Salvini e il ... tg.la7.it scrive