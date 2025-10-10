Da Remazel progetto per proteggere cavi e oleodotti sottomarini
LA COMMESSA. L’azienda di Chiuduno (Fincantieri) fornirà l’impianto per una nuova nave della Jan De Nul. L’a.d. Rosa: impegnati a fornire soluzioni innovative. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: remazel - progetto
Remazel, società del Gruppo Fincantieri, ha firmato un contratto con Jan De Nul, società belga leader a livello mondiale nelle attività di ingegneria marittima e offshore, per la fornitura di mission critical equipment destinato a una nave di nuova costruzione. Il c - facebook.com Vai su Facebook
Da Remazel progetto per proteggere cavi e oleodotti sottomarini - L’azienda di Chiuduno (Fincantieri) fornirà l’impianto per una nuova nave della Jan De Nul. Secondo ecodibergamo.it
Notizie di Remazel Engineering - L’azienda di Chiuduno (Fincantieri) fornirà l’impianto per una nuova nave della Jan De Nul. Si legge su ecodibergamo.it