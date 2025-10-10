Da Piazzolla a Mozart
XV Maskfest Duo SoliPse and Yuki MackProgrammaLilli Boulanger “Nocturne” (1911)Per flauto e pianoforteMassimiliano Messieri “Two Waka” (2024)Per flauto and piano- Deep in the mountains- As rays of moonlight streamPrima ItalianaSofia Gubajdolina “Sound of the forest” (1978)Per flauto e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Vi aspettiamo il 31 agosto A Villa Nazarena. Pozzuolo Umbro (PG) Villa Nazarena 21.15 31 agosto 2021 "Sax promenade" A.Ponchielli (1834 -1886) "Danza delle ore" W.A.Mozart (1756 – 1791) "Ouverture Flauto Magico" A.Piazzolla (1921 – 1992) "Fuga y mi
Da Mozart a Piazzolla, l'Ensemble Mosaici Sonori all'Alighieri - Domenica 2 dicembre 2012 alle ore 11 ad animare la Sala Corelli del Teatro Alighieri ospite dei Concerti della Domenica curati dall'Associazione Angelo Mariani, sarà un gruppo ravennate doc
Da Piazzolla a Mozart: le note da ascoltare - L'ultimo giorno di febbraio, oggi su Rete Toscana Classica, alle 14,11 con Astor Piazzolla: due tanghi per due pianoforti (c'è anche Oblivion).