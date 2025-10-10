Da Pasolini a Benigni Paolo Bonacelli - morto a Roma a 88 anni - ha attraversato la storia del cinema e del teatro italiano

A ffabile e autoironico, Paolo Bonacelli ha attraversato l a storia del cinema e del teatro italiano diventando un grande interprete sia sulla pellicola che sul palcoscenico. L’attore, morto a Roma a 88 anni, è ricordato come l’avvocato di Johnny Stecchino accanto a Roberto Benigni, come il marinaio di Comandante per Edoardo De Angelis e soprattutto come il terribile fascista di Salò, l’ultimo profetico film di Pier Paolo Pasolini. «Il comico deve essere cattivo», diceva Bonacelli, e infatti in sessant’anni di carriera ha sempre cercato di approcciarsi al mestiere di attore senza avere pietà della realtà: con sincerità e molto molta ironia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da Pasolini a Benigni, Paolo Bonacelli - morto a Roma a 88 anni - ha attraversato la storia del cinema e del teatro italiano

