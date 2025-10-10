Da oggi in Italia diffondere deep fake è reato | cosa prevede la legge e cosa si rischia

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La legge italiana sull’Intelligenza artificiale entra in vigore il 10 ottobre. Diverse misure simili all’IA Act, alcune meno. Tra le più discusse c’è il reato di diffondere video manipolati, quando causano un danno. Di cosa si tratta, cosa si richia. 🔗 Leggi su Repubblica.it

da oggi in italia diffondere deep fake 232 reato cosa prevede la legge e cosa si rischia

© Repubblica.it - Da oggi in Italia diffondere deep fake è reato: cosa prevede la legge e cosa si rischia

In questa notizia si parla di: oggi - italia

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Cerca Video su questo argomento: Oggi Italia Diffondere Deep