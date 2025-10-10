Da Luca Ward a Massimo Boldi artisti denunciano | Scippati di giusta pensione

Da Luca Ward, a Massimo Dapporto, Massimo Boldi, Jerry Calà, Stefania Sandrelli, Simona Izzo e Franco Oppini, sono tanti gli artisti che denunciano di essere stati ‘scippati’ della pensione che sarebbe loro spettata. “Siamo un folto gruppo di lavoratori dello spettacolo che intende denunciare una situazione ‘paradossale’ che riguarda la pensione che dopo decenni di lavoro ci è stata riconosciuta e che rischia oggi di ridurci in miseria”. Inizia così una lunga lettera, visionata da LaPresse, sottoscritta da oltre 50 tra lavoratori e artisti del mondo dello spettacolo, tra cui tanti nomi noti. Il caos pensioni: cosa è successo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

