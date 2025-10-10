DA ISRAELE OK ALL' ONU PER AIUTI A GAZA
19.00 Israele ha dato il via libera all'Onu per consegnare aiuti a Gaza a partire da domenica. Includeranno le 170.000 tonnellate che sono già stoccate in Paesi vicini come Giordania ed Egitto, mentre i funzionari umanitari attendevano il permesso delle forze israeliane per riprendere le loro attività. Negli ultimi mesi,l'Onu e i suoi partner umanitari sono stati in grado di consegnare solo il 20% degli aiuti necessari per affrontare la grave situazione nella Gaza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
