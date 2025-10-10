Da Hojlund a Tsimikas e Sulemana | tutti i giocatori di Serie A in gol durante la sosta
Ecco la lista di tutti i calciatori del nostro campionato che sono andati a segno con le rispettive nazionali durante la sosta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: hojlund - tsimikas
?Qualificazioni Mondiali: Hojlund show con la Danimarca, Tsimikas illude la Grecia in Scozia - facebook.com Vai su Facebook
?Qualificazioni Mondiali: #Hojlund show con la Danimarca, #Tsimikas illude la Grecia in Scozia - X Vai su X
Da Hojlund a Tsimikas e Sulemana: tutti i giocatori di Serie A in gol durante la sosta - Ecco la lista di tutti i calciatori del nostro campionato che sono andati a segno con le rispettive nazionali durante la sosta ... Si legge su msn.com
Qualificazioni Mondiali: Hojlund show con la Danimarca, Tsimikas illude la Grecia in Scozia - Doppietta alla Bielorussia per l'attaccante del Napoli, McTominay e Gilmour battono il romanista (in gol). Come scrive msn.com