Da Hojlund a Tsimikas e Sulemana | tutti i giocatori di Serie A in gol durante la sosta

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la lista di tutti i calciatori del nostro campionato che sono andati a segno con le rispettive nazionali durante la sosta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da hojlund a tsimikas e sulemana tutti i giocatori di serie a in gol durante la sosta

© Gazzetta.it - Da Hojlund a Tsimikas e Sulemana: tutti i giocatori di Serie A in gol durante la sosta

In questa notizia si parla di: hojlund - tsimikas

hojlund tsimikas sulemana tuttiDa Hojlund a Tsimikas e Sulemana: tutti i giocatori di Serie A in gol durante la sosta - Ecco la lista di tutti i calciatori del nostro campionato che sono andati a segno con le rispettive nazionali durante la sosta ... Si legge su msn.com

hojlund tsimikas sulemana tuttiQualificazioni Mondiali: Hojlund show con la Danimarca, Tsimikas illude la Grecia in Scozia - Doppietta alla Bielorussia per l'attaccante del Napoli, McTominay e Gilmour battono il romanista (in gol). Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Tsimikas Sulemana Tutti