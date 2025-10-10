Da ex compagni ad allenatori Vieira | Chivu grande sfida E Fabregas…

Gazzetta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell'allenatore del Genoa Patrick Vieira a margine del talk "Grifon d'oro" del Festival dello Sport di Trento 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

da ex compagni ad allenatori vieira chivu grande sfida e fabregas8230

© Gazzetta.it - Da ex compagni ad allenatori, Vieira: "Chivu, grande sfida. E Fabregas…”

In questa notizia si parla di: compagni - allenatori

Cambiano proprietà, dirigenti, allenatori, compagni, moduli, metodi. Ma Leao è sempre lo stesso

Genoa, l’eccitante battaglia fra Vieira e Fabregas: filosofie agli antipodi per gli ex compagni - Lunedì sera il Genoa sarà ospite del Como per cercare di cancellare quello zero dalla casella delle vittorie e dei gol fatti provando a mettersi alle spalle il pareggio interno ... Lo riporta genova.repubblica.it

Vieira: «Tra me e Ibra scontri, ma siamo amici. Nel 2006 senza il rosso a Zidane avremmo vinto. Vedo poco i figli, mi mancano» - Patrick Vieira, 49 anni, osserva gli affreschi di Villa Rostan del XVI secolo, quartiere Pegli, sede del Genoa. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ex Compagni Allenatori Vieira