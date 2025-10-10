Anche Brescia apre le sue dimore signorili. Eccezionalmente, Palazzo Uggeri Fenaroli è una delle nascoste meraviglie private dove si potrà scoprire la storia di una delle più antiche e influenti casate cittadine, che valori di operosità e giustizia ha voluto rappresentare negli affreschi dello scenografico scalone d’onore. Ora sede della Prefettura, il Palazzo del Broletto, risalente al XIII secolo, ma rinnovato dopo il bombardamento del 13 luglio 1944 che causò non pochi danni, e arricchito nelle sale di una dotazione artistica che comprende dipinti del bresciano Angelo Inganni, ha un giardino in questi giorni accessibile al pubblico, con sculture di antica fattura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Da Brescia a Mantova e Schilpario: tra chiese dimore ed esposizioni