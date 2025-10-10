da badia fiesolana a pereta per giornate fai autunno in toscana

Firenze, 10 ottobre 2025 - La sede Rai di Firenze, Palazzo Pazzi - Quaratesi esempio di architettura civile del Rinascimento, la Badia Fiesolana a Fiesole (Firenze), sede dell'Istituto universitario europeo, il borgo medievale fortificato di Pereta a Magliano in Toscana (Grosseto), la chiesa di Santa Caterina a Lucca, esempio di architettura barocca, Palazzo Ganucci-Cancellieri a Pistoia o Villa San Leonardo al Palco a Prato. Sono alcuni dei luoghi visitabili in Toscana in occasione delle Giornate Fai d'autunno, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. Sono 700 in tutta Italia i luoghi inaccessibili o poco valorizzati visitabili per l'occasione, in 350 città di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

