Da assolto a condannato un anno e due mesi a ex marito per stalking

La Corte d’Appello di Messina, riformando la sentenza assolutoria emessa nel gennaio 2024 dal Tribunale di Patti in composizione monocratica, ha condannato un 55enne alla pena di un anno e due mesi di reclusione, per l’accusa di atti persecutori ai danni della ex moglie, residente in un centro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

