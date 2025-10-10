Cynthia Erivo da ‘Wicked’ alla commedia animata targata Warner Bros ‘Bad Fairies’

L’attesa per Wicked: For Good, uno dei film più chiacchierati dell’anno, sta per finire con l’uscita nelle sale prevista per il 21 novembre. I fan non vedono l’ora di scoprire come si concludono le storie di Elphaba e Glinda e in che modo si collegano al classico Il Mago di Oz. Ma c’è una notizia fresca per una delle sue protagoniste: Cynthia Erivo, che interpreta la Strega Elphaba nel musical cinematografico, è pronta a scambiare il verde della stregoneria con le ali in un nuovo eccitante progetto d’animazione targato Warner Bros. Pictures Animation. Cynthia Erivo vola in ‘Bad Fairies’: Data e ruolo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Cynthia Erivo da ‘Wicked’ alla commedia animata targata Warner Bros. ‘Bad Fairies’

In questa notizia si parla di: cynthia - erivo

Wicked: For Good, Ariana Grande e Cynthia Erivo sono di nuovo Glinda ed Elphaba nel video dietro le quinte

Harriet: la storia vera dietro il film con Cynthia Erivo

Harriet: la vera storia dietro il film di cynthia erivo

Cynthia Erivo e Ariana Grande dietro le quinte di Wicked For Good. - X Vai su X

Ariana Grande e Cynthia Erivo si sono esibite durante la 97esima edizione degli Oscar di questa notte. L'esibizione è stata inaugurata da ARIANA che ha interpretato magistralmente OVER THE RAINBOW per poi proseguire con CYNTHIA che ha interpretato - facebook.com Vai su Facebook

Cynthia Erivo, da Wicked alla corsa per l'Oscar 2025: tutta la storia (e lo stile) dell'attrice e cantante britannica - Cynthia Erivo in corsa per l'Oscar 2025 come migliore attrice: «Io ed Elphaba sembravamo così diverse e invece abbiamo fatto lo stesso viaggio» L'abbiamo conosciuta, analizzata e amata dopo la sua ... Da vogue.it

Wicked, in un video promo le reazioni di Ariana Grande e Cynthia Erivo protagoniste - Chu condivide in videochiamata le notizie sul casting, Erivo si asciuga le lacrime e Grande non trattiene emozione e gratitudine per un sogno che diventa realtà “Il mondo ha ... Lo riporta tg24.sky.it