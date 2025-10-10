Cybertech europe 2025 Roma laboratorio europeo per la cybersicurezza Il programma
Roma tornerà crocevia del dibattito sulla sicurezza digitale con Cybertech europe 2025, la due giorni in programma il 21 e 22 ottobre che riunirà istituzioni, imprese e comunità tecnica. Alla Nuvola, il confronto si concentrerà sull’uso dell’intelligenza artificiale per proteggere reti e servizi, mentre l’Europa spinge su standard condivisi e capacità comuni. L’appuntamento si presenterà come una piazza operativa dove scambiare esperienze, orientare gli investimenti e collegare la strategia nazionale alle sfide dei settori più critici. Un parterre tra geopolitica e industria Il parterre dell’edizione 2025 punterà a mostrare la solidità del sistema italiano e la sua connessione con i grandi attori internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net
In questa notizia si parla di: cybertech - europe
Ci vediamo al Cybertech Europe? Il 21 e 22 ottobre saremo a #Roma al Cybertech Europe, presso lo stand di @EXN_IT Vieni a trovarci! https://italy.cybertechconference.com #cybertecheurope2025 #cybertech #Roma #watchguard - X Vai su X
Cybertech europe 2025, Roma laboratorio europeo per la cybersicurezza. Il programma - Roma tornerà crocevia del dibattito sulla sicurezza digitale con Cybertech europe 2025, la due giorni in programma il 21 e 22 ottobre che riunirà istituzioni, imprese e comunità tecnica. Da formiche.net