cybertech europe 2025 roma laboratorio europeo per la cybersicurezza il programma

Roma tornerà crocevia del dibattito sulla sicurezza digitale con Cybertech europe 2025, la due giorni in programma il 21 e 22 ottobre che riunirà istituzioni, imprese e comunità tecnica. Alla Nuvola, il confronto si concentrerà sull’uso dell’intelligenza artificiale per proteggere reti e servizi, mentre l’Europa spinge su standard condivisi e capacità comuni. L’appuntamento si presenterà come una piazza operativa dove scambiare esperienze, orientare gli investimenti e collegare la strategia nazionale alle sfide dei settori più critici. Un parterre tra geopolitica e industria Il parterre dell’edizione 2025 punterà a mostrare la solidità del sistema italiano e la sua connessione con i grandi attori internazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

