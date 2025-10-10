Scoperti lavoratori a nero alla sagra dei funghi di Cusano Mutri (Benevento). Dodici rapporti di lavoro irregolari sono emersi durante i controlli effettuati dai militari dell’Arma. I carabinieri, nell’ambito delle verifiche, hanno anche denunciato quattro persone all’autorità giudiziaria per la mancata assunzione dei lavoratori e la mancata formazione degli stessi in materia di sicurezza sui . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Cusano Mutri, scoperti dodici lavoratori a nero: sanzioni per 57mila euro