Cusano Mutri scoperti dodici lavoratori a nero | sanzioni per 57mila euro
Scoperti lavoratori a nero alla sagra dei funghi di Cusano Mutri (Benevento). Dodici rapporti di lavoro irregolari sono emersi durante i controlli effettuati dai militari dell’Arma. I carabinieri, nell’ambito delle verifiche, hanno anche denunciato quattro persone all’autorità giudiziaria per la mancata assunzione dei lavoratori e la mancata formazione degli stessi in materia di sicurezza sui . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: cusano - mutri
Cusano Mutri piange Virginia: il corpo ritrovato in Texas, la grande passione per il Napoli
Texas, ritrovato il corpo della piccola Virginia. Cordoglio a Cusano Mutri, lunedì messa per ricordarla
Cusano Mutri in lutto per la piccola Virginia, 9 anni, travolta e uccisa nell’alluvione in Texas
Ultimo weekend della Sagra dei Funghi di Cusano Mutri! È l’ultimo fine settimana per vivere la magia della nostra Sagra: tra stand gastronomici, artigiani, passeggiate e tanta musica live. Si parte stasera con il “Trio delle Meraviglie”! NON MANCATE Tutte - facebook.com Vai su Facebook
Sagra dei funghi a Cusano Mutri, scoperti 12 lavoratori in nero: sanzioni pari a 57mila euro - Dodici lavoratori irregolari sono stati scoperti dai carabinieri in occasione della sagra dei funghi di Cusano Mutri (Benevento). Secondo msn.com
Cusano Mutri, controlli alla ‘Sagra dei Funghi’: scoperti 12 lavoratori irregolari. Scattano 4 denunce - Nel corso di specifici controlli mirati alla verifica del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazi ... Come scrive ntr24.tv