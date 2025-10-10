Cusano Milanino il campo di via Genziane riapre le porte ai cittadini dopo 14 anni

Milano, 10 ottobre 2025 – Dopo quattordici anni con i cancelli serrati, il campo di via Genziane di Cusano Milanino riapre le porte ai cittadini grazie all ’associazione Comitato Genitori nelle scuole. Il campo da calcio in sintetico e la pista di atletica, abbandonate da più di un decennio, sono tornati ad essere vissuti da famiglie e bambini. L’occasione è stata domenica scorsa la Stramilanino, tradizionale corsa non competitiva di 5 km per le vie della città organizzata per gli studenti di tutte le scuole del paese, famiglie e amici. Visti i problemi di viabilità di Cusano e l’impossibilità di fermare al traffico le arterie principali della cittadina, il Comitato Genitori ha deciso per la prima volta di trasformarla in una Color Run. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cusano Milanino, il campo di via Genziane riapre le porte ai cittadini dopo 14 anni

In questa notizia si parla di: cusano - milanino

