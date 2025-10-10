Curve della Selva bus bloccato da un camper | traffico in tilt

VAL SERIANA. Lungo la statale 671 della Valle Seriana un pullman di linea, diretto verso Bergamo, è rimasto incastrato con un camper che viaggiava nella direzione opposta tra Clusone e Parre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Curve della Selva bloccate da camper e pullman

