Mattinata di disagi al traffico sulla strada delle Curve della Selva di Clusone, dove intorno alle 13 di venerdì 10 ottobre un pullman e un camper, nel tentativo di incrociarsi in un punto stretto del percorso, sono rimasti bloccati. I mezzi, non riuscendo a transitare contemporaneamente, hanno causato lunghe code in entrambe le direzioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Curve della Selva bloccate da camper e pullman