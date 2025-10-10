Curtis Harding | La rabbia? la sfogo attraverso la musica
Anima soul e approccio sul palcoscenico quasi da rocker, Curtis Harding – quarantasei anni, ha sempre messo in stretto collegamento la sua attività live – è in procinto di intraprendere . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: curtis - harding
“Departures & Arrivals: Adventures of Captain Curt" è il nuovo album di Curtis Harding : quanti di voi lo conoscono E' la volta buona per colmare la lacuna... - facebook.com Vai su Facebook