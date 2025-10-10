Cupra Tindaya accende Milano | tra padel e design il brand catalano scrive un nuovo capitolo di passione e innovazione

Cupra torna protagonista della scena milanese con un doppio appuntamento che unisce sport, emozione e design. Per il quarto anno consecutivo, il marchio è Official Automotive Partner dell’ Oysho Milano Premier Padel P1, in corso all’ Allianz Cloud fino al 12 ottobre. Ma quest’anno l’energia della Cupra Tribe si amplifica grazie al debutto nazionale della Cupra Tindaya, la showcar che incarna la visione radicale e anticonvenzionale del futuro del brand. Il legame con il padel: un linguaggio condiviso. Fin dai suoi esordi, Cupra ha individuato nel padel un partner naturale: entrambi parlano la stessa lingua, fatta di dinamismo, stile e spirito competitivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cupra Tindaya accende Milano: tra padel e design, il brand catalano scrive un nuovo capitolo di passione e innovazione

