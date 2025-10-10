cuoio di toscana quattro decenni di storia e tradizione

Cuoio di Toscana, il Consorzio leader internazionale nella produzione di cuoio da suola, celebra 40 anni di eccellenza. È nato infatti, nel 1985 dall’unione di sei concerie accomunate dagli stessi valori: autenticità, eccellenza e naturalità, ma anche fedeltà alle proprie radici e innovazione. Tutte radicate nel territorio toscano, tra San Miniato e Santa Croce sull’Arno, si fanno portavoce dell’antica tradizione della lavorazione del cuoio tipica di questo distretto, tramandata generazione in generazione, per offrire un prodotto unico, 100% naturale ed espressione del vero Made in Italy, ottenuto con concia lenta vegetale, un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno di castagno, mimosa e quebracho. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

