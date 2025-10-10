Cultura in lutto se n’è andata una mente geniale | Ha fatto sognare intere generazioni

Una sedia vuota. Un silenzio improvviso che rompe l’eco delle risate e il fruscio delle pagine appena stampate. C’è un vuoto incolmabile, la mancanza di una voce vulcanica che, per decenni, ha saputo guardare il mondo e la letteratura con occhi di bambino e con l’intelligenza più acuta. Il lutto non è solo la perdita di una persona; è la scomparsa di un faro, l’interruzione di un flusso inarrestabile di idee, l’assenza di un sorriso sornione che nascondeva un intuito editoriale senza pari. Oggi, il mondo dei libri si ritrova a misurare l’ampiezza di un’eredità che è tanto vasta quanto profonda, riconoscendo che certe impronte, lasciate con così tanta passione e rigore, non svaniranno mai. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

