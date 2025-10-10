Cultura e turismo come motori di sviluppo urbano | dibattito pubblico allo Spazio Diaz venerdì 10 ottobre

Quicomo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 10 ottobre, alle 18:30, lo Spazio Diaz (via Diaz 58, Como) ospita “Como ti vorrei – Cultura e turismo: motori di sviluppo urbano”, incontro aperto alla città promosso dall’associazione Nova Como. Obiettivo: ragionare insieme su come far crescere Como coniugando accoglienza turistica. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cultura - turismo

Puglia: ecco il nuovo volto dell’Alta formazione per Turismo Arte e Cultura

Umbria terra di santi, norcini e grandi organizzatori di eventi. Relazione Siae: sport, cultura e festival portano turismo e lavoro

Turismo, cultura e grandi eventi un sesto della variazione di bilancio

cultura turismo motori sviluppoTurismo: a Punta Giglio la cultura come motore di sviluppo - Si è tenuto il 30 settembre, nella suggestiva cornice di Punta Giglio, all'interno del Parco Regionale di Porto Conte, il secondo incontro del ciclo "Tavole ... Segnala algheroeco.com

cultura turismo motori sviluppo“Como ti vorrei- Cultura e turismo: motori di sviluppo urbano”. Maran, Minghetti e Gaddi all’evento aperto di Nova Como - Riceviamo e pubblichiamo l’invito pubblico al nuovo evento organizzato dall’associazione Nova Como. Secondo comozero.it

Cerca Video su questo argomento: Cultura Turismo Motori Sviluppo