Cube Labs, venture builder italiano quotato su EGM Pro specializzato nella creazione e sviluppo di spin-off accademici nell'ambito delle tecnologie sanitarie, e IRCCS San Raffaele di Roma annunciano la firma di un accordo di collaborazione per promuovere l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore Life Science. L'accordo, di durata triennale e rinnovabile, è finalizzato ad accelerare la transizione bench-to-bedside, ovvero dalla ricerca di base alla pratica clinica, di alcune delle tecnologie già sviluppate o in fase di sviluppo dalle società controllate da Cube Labs. Le aree di collaborazione riguarderanno: attività di ricerca preclinica a supporto delle società di Cube Labs, attività di sperimentazione clinica e gestione degli studi, servizi di medicina digitale e valutazioni di intelligenza artificiale e studi su dispositivi diagnostici e IVD (dispositivi diagnostici in vitro). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cube Labs e IRCCS San Raffaele siglano accordo di collaborazione per promuovere il trasferimento tecnologico nel Life Science