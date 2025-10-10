Crollo a Regina Coeli | ceduta la cupola nessun ferito

Una porzione della copertura della Casa circondariale di Regina Coeli è crollata oggi, giovedì 9 ottobre 2025, senza provocare feriti. L’episodio, avvenuto nell’area nota come seconda rotonda, ha imposto un’immediata gestione dell’emergenza e l’interdizione delle zone coinvolte, con verifiche tecniche e prime decisioni operative per garantire la sicurezza di chi lavora e di chi vive . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

