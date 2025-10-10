Croce Bianca lunedì 13 la presentazione del nuovo corso per volontari

Ilpiacenza.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 ottobre presso la sede di Pa Croce Bianca Piacenza si terrà la serata di presentazione del nuovo corso per aspiranti volontari. A partire dalle ore 20:30, all'Auditorium intitolato al prof. Carrara - in via Emilia Pavese, 19 a Piacenza - verranno illustrati i cinque moduli formativi che. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: croce - bianca

Addio all'ex presidente della Croce Bianca Valsecca Marco Franciosi

Volontari di Croce Bianca e Pa San Giorgio al Giubileo dei Giovani

Croce Bianca Genovese: rilevatore di monossido per la sicurezza di soccorritori e pazienti

Croce bianca, 'con Vivacare assistenza domiciliare innovativa' - La Croce bianca, in collaborazione con la startup altoatesina Sanevo, lancia un nuovo servizio di assistenza domiciliare per persone anziane o malate. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Croce Bianca Luned236 13