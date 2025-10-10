Croazia-Gibilterra sesta giornata Gruppo L qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del Gruppo L di qualificazioni Mondiali 2026. I padroni di casa puntano a conquistare i tre punti contro gli ospiti fanalino di coda. Croazia-Gibilterra si giocherà domenica 12 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso il Football Stadium Varteks di Varazdin. CROAZIA-GIBILTERRA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I croati hanno l’obiettivo primario di centrare la qualificazione diretta ai Mondiali. Per farlo sarà obbligatorio battere l’avversario ultimo nel raggruppamento, già surclassato in trasferta per 7-0. Solo un’impresa potrà consentire a Gibilterra di uscire indenne dalla trasferta in Croazia. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Croazia-Gibilterra, sesta giornata Gruppo L qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: croazia - gibilterra

ULTIMI POSTI – CROCIERA DA SOGNO A PREZZO SHOCK! Italia, Spagna, Gibilterra, Portogallo, Francia 18 – 28 ottobre 2025 | 10 giorni di pura meraviglia Partenza da Savona Offerta Last Minute da soli 649€ CABINA SINGOLA senza su - facebook.com Vai su Facebook

Croazia, a Zagabria celebrata la Giornata dello sport italiano - Si è tenuta oggi la II edizione della Corsa dell'Amicizia, organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Zagabria e l'Unione Italiana, con il sostegno del Ministero croato del turismo e dello sport e della ... Si legge su ansa.it