Cristina Scocchia amministratore delegato di Illycaffe | Credo nella leadership meritocratica
Giovedì 9 ottobre l'Auditorium di Confindustria Bergamo ha ospitato il primo appuntamento del ciclo "Meritocraticamente alla pari", un percorso dedicato alle pari opportunità come leva strategica per la crescita delle imprese, del capitale umano e della società. L'incontro, introdotto da Claudia Persico, Vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega alla Parità di Genere, ha avuto come ospite Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di Illy Caffè, intervistata dalla stessa Persico in un dialogo a due voci sul valore della leadership inclusiva e meritocratica. Nel suo intervento introduttivo, Persico ha sottolineato l'importanza di creare un contesto in cui ognuno possa sentirsi valorizzato, indipendentemente dal genere: "Ci vuole un percorso per cui a un certo punto si possa dire 'io sto bene', che si sia uomo o donna.
