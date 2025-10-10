Cristina muore dopo aver atteso 8 mesi per gli esami | la sua storia indigna l’Italia polemiche feroci

Aveva atteso per otto mesi il risultato di quegli esami istologici fondamentali, quelli che avrebbero dovuto definire con chiarezza il quadro clinico e indirizzare tempestivamente le cure. Un tempo lunghissimo per chi lotta contro una malattia grave. Un tempo che, secondo la prima ricostruzione, potrebbe esserle stato fatale. È morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, insegnante, che aveva denunciato pubblicamente i ritardi nella consegna degli esami a cui era stata sottoposta dopo una biopsia eseguita in seguito a un intervento chirurgico. Il referto, determinante per capire la natura della malattia, le fu consegnato ben otto mesi dopo il prelievo del tessuto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

