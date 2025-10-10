cristiano ronaldo il primo calciatore miliardario

Sono stati necessari una carriera di oltre vent’anni e un trasferimento d’oro in Arabia Saudita, ma Cristiano Ronaldo ci è riuscito: il portoghese è diventato il primo calciatore miliardario della storia. Secondo il Bloomberg Billionaires Index, il patrimonio del giocatore classe 1985 è salito a 1,4 miliardi di dollari, traguardo che per il momento lo storico rivale Lionel Messi non è riuscito a raggiungere. Una spinta decisiva per questo obiettivo è arrivata proprio dall'approdo all’Al-Nassr, che ha garantito a Ronaldo uno dei contratti più ricchi di sempre nel mondo del calcio. La valutazione tiene conto dei guadagni in carriera, degli investimenti e dei contratti di sponsorizzazione, adeguati ai tassi fiscali vigenti e all’andamento dei mercati. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

