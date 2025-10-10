Crisi Francia Macron ritenta | Lecornu nominato di nuovo primo ministro

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il timer è scaduto. Il presidente francese Emmanuel Macron si era dato 48 ore di tempo per trovare la quadra ed uscire dalla crisi dopo che il premier Sebastian Lecornu ha dato le dimissioni. L’entourage dell’inquilino dell’Eliseo aveva difatti evocato il termine delle 22 di questa sera come orario entro cui avrebbe annunciato il nuovo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

crisi francia macron ritenta lecornu nominato di nuovo primo ministro

© Ildifforme.it - Crisi Francia, Macron ritenta: Lecornu nominato di nuovo primo ministro

In questa notizia si parla di: crisi - francia

Francia nel caos, il politologo Mény. “È una crisi di sistema, ma Macron non lascerà”

Dopo la Francia anche il Regno Unito apre al riconoscimento della Palestina. Starmer: «Crisi umanitaria inaccettabile e disgustosa»

Uk, anche Starmer riconoscerà la Palestina dopo la Francia: "Ufficialità a settembre, crisi umanitaria inaccettabile e disgustosa"

Crisi politica Francia, Macron riconferma primo ministro Sébastien Lecornu - Il socialista Faure attacca: “Nessuna risposta su pensioni e potere d’acquisto, pronti alla sfiducia” ... Come scrive tg.la7.it

crisi francia macron ritentaFrancia, Macron vede leader politici: “Compromesso possibile”. Attesa per nome premier - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, Macron vede leader politici: “Compromesso possibile”. Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Francia Macron Ritenta