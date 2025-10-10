Crisi francese Macron nomina di nuovo Lecornu premier
La decisione del presidente francese Emmanuel Macron di rinnovare l’incarico di Primo Ministro a Sébastien Lecornu, secondo quanto ufficialmente comunicato dall’Eliseo, si inserisce in un quadro politico e istituzionale francese di estrema instabilità e rappresenta una mossa che, pur apparendo un gesto di continuità e fiducia, è il sintomo di una crisi profonda che il capo dello Stato sta cercando con tenacia, se non con disperazione, di arginare. Questa ri-nomina, infatti, non è un evento ordinario, ma l’epilogo, o forse l’inizio di un nuovo capitolo, di una sequenza di eventi politici che hanno visto Lecornu stabilire un record negativo per la durata di un mandato di Primo Ministro nella storia della Quinta Repubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: crisi - francese
L?Europa politica da fare e la crisi del debito francese: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano
Così la crisi francese colpisce l’Europa
L’Ue trema per la crisi del debito francese
Continua la crisi politica in Francia. Dopo la rinuncia lampo di Lecornu, il presidente francese Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro, ma le opposizioni insistono per tornare al voto - X Vai su X
Tg3. . Continua la crisi politica in Francia. Dopo la rinuncia lampo di Lecornu, il presidente francese Macron dovrebbe nominare un nuovo primo ministro, ma le opposizioni insistono per tornare al voto. Gabriele Carletti per il Tg3 - facebook.com Vai su Facebook
Crisi politica Francia: Macron nomina di nuovo Lecornu premier - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Segnala bluewin.ch
Macron nomina di nuovo Lecornu premier, il primo ministro: «Farò di tutto per dare alla Francia un bilancio» - Secondo fonti concordanti, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i leader dei partiti, ad eccezione di quelli del Rassemblement National e della France ... Scrive leggo.it