La decisione del presidente francese Emmanuel Macron di rinnovare l’incarico di Primo Ministro a Sébastien Lecornu, secondo quanto ufficialmente comunicato dall’Eliseo, si inserisce in un quadro politico e istituzionale francese di estrema instabilità e rappresenta una mossa che, pur apparendo un gesto di continuità e fiducia, è il sintomo di una crisi profonda che il capo dello Stato sta cercando con tenacia, se non con disperazione, di arginare. Questa ri-nomina, infatti, non è un evento ordinario, ma l’epilogo, o forse l’inizio di un nuovo capitolo, di una sequenza di eventi politici che hanno visto Lecornu stabilire un record negativo per la durata di un mandato di Primo Ministro nella storia della Quinta Repubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crisi francese, Macron nomina di nuovo Lecornu premier