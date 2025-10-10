Crisi francese Macron nomina di nuovo Lecornu premier

Thesocialpost.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione del presidente francese Emmanuel Macron di rinnovare l’incarico di Primo Ministro a Sébastien Lecornu, secondo quanto ufficialmente comunicato dall’Eliseo, si inserisce in un quadro politico e istituzionale francese di estrema instabilità e rappresenta una mossa che, pur apparendo un gesto di continuità e fiducia, è il sintomo di una crisi profonda che il capo dello Stato sta cercando con tenacia, se non con disperazione, di arginare. Questa ri-nomina, infatti, non è un evento ordinario, ma l’epilogo, o forse l’inizio di un nuovo capitolo, di una sequenza di eventi politici che hanno visto Lecornu stabilire un record negativo per la durata di un mandato di Primo Ministro nella storia della Quinta Repubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

crisi francese macron nomina di nuovo lecornu premier

© Thesocialpost.it - Crisi francese, Macron nomina di nuovo Lecornu premier

In questa notizia si parla di: crisi - francese

L?Europa politica da fare e la crisi del debito francese: l'editoriale del direttore Roberto Napoletano

Così la crisi francese colpisce l’Europa

L’Ue trema per la crisi del debito francese

crisi francese macron nominaCrisi politica Francia: Macron nomina di nuovo Lecornu premier - Il presidente francese Emmanuel Macron ha nominato di nuovo Sebastien Lecornu come primo ministro. Segnala bluewin.ch

crisi francese macron nominaMacron nomina di nuovo Lecornu premier, il primo ministro: «Farò di tutto per dare alla Francia un bilancio» - Secondo fonti concordanti, il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato i leader dei partiti, ad eccezione di quelli del Rassemblement National e della France ... Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Crisi Francese Macron Nomina