Crisi automotive l’assessora regionale Magnacca | Qualcuno deve chiedere scusa ai lavoratori
«Qualcuno deve avere il coraggio di chiedere scusa ai lavoratori del comparto automotive». A dirlo è Tiziana Magnacca, assessora regionale alle Attività produttive, che interviene nel dibattito politico sulla crisi del settore automobilistico con un messaggio diretto al segretario regionale del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: crisi - automotive
L'intervista a Nicola Giorgio Pino: «Automotive, dalle tariffe nessun colpo di grazia. Settore in crisi per l?Ue»
Crisi automotive, chiude la cooperativa Futura: 55 lavoratrici in cassa integrazione
Incontro in Regione per la crisi del settore dell'automotive
La crisi di Stellantis è ormai evidente. Per la prima volta, Ferrari ha venduto più auto di Lancia. Un marchio storico che ha reso grande l’automotive italiano, oggi è ridotto a un solo modello e senza una prospettiva chiara di sviluppo. Questo non è solo un pro - facebook.com Vai su Facebook
Il settore #automotive è in crisi in tutta Europa. Anche la situazione di #Atessa nasce da normative europee sui #veicolicommerciali che vogliamo cambiare, perché oggi soffocano le potenzialità di un polo produttivo strategico. Con il governo tedesco abbiamo - X Vai su X
CRISI INDUSTRIALE IN ABRUZZO: MARINELLI, “CON STELLANTIS FORTE CALO PRODUZIONE, LA REGIONE SI MUOVA” - PESCARA – “Il presidente Marsilio e l’assessora Magnacca si concedono un’ultima passerella nello stabilimento Stellantis, auspicando un rilancio a cui non hanno minimamente lavorato. abruzzoweb.it scrive
Crisi idrica: Sospiri, riuso per tutelare le risorse potabili - Si è svolta questa mattina una riunione tecnica di rilevante importanza istituzionale dedicata alla definizione di interventi urgenti per il contrasto strutturale alla crisi idrica, alla presenza del ... Da ansa.it