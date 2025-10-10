Produzione record, export dominante e un divario da colmare sulla Ricerca e Sviluppo: l’industria farmaceutica italiana vive un momento di forza che chiede visione e riforme. I numeri dicono molto; la sfida è trasformarli in benessere per i pazienti e competitività duratura, con regole chiare e investimenti mirati. Slancio produttivo ed export: l’anno dei primati . L'articolo Cresce il pharma, ma la R&S resta all’1,3% del Pil è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

